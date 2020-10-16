Угадаете ли вы советские фильмы по первому кадру?

Знакомые и любимые многими советские фильмы можно угадать по одному кадру. А вот вспомнить, как начинается та или иная киноработа, порой очень сложно. 5-tv.ru собрал первые кадры культовых картин, которые смотрели миллионы. Проверьте себя, нажимая на карточки!

Этот фильм начинается целым мультфильмом. Речь идет о типичных домах и квартирах 70-х в СССР. А вот история в фильме произошла нетипичная: главный герой оказался в чужом жилье и нашел женщину своей мечты.

В первом же кадре фильма зрители видят уже знакомого героя Шурика. Герой уже появлялся в популярной комедии, вышедшей за несколько лет до этой картины. Там Шурик готовился к экзамену и дрался с преступниками. А в этом фильме герой и студентка Нина борются за свободу выбора и в итоге добиваются своего.

Этот фильм посвящен отношениям давно женатых жителей сельской местности. Работник леспромхоза Василий любит разводить голубей. А вот жена Василия считает это занятие несерьезным и затратным. В какой-то момент мужчина отправляется на курорт и встречает там взбалмошную сотрудницу отдела кадров, увлекающуюся экстрасенсорикой. Между ними возникает симпатия, Василий даже переезжает к новой знакомой. Но в итоге любовь побеждает все — герой возвращается к жене, детям и любимым голубям.

Комедия рассказывает об изобретателе машины времени. Совершенно случайно он обнаруживает «окно» в XVI век. Царь Иван Грозный оказывается в советской Москве, а его тезка — управдом Иван Васильевич Бунша — в XVI веке. Теперь ученому предстоит не только вернуть царя в свое время, но и разобраться с проблемами, которые создал попавший в прошлое карманник Милославский.

Эта история основана на сказочной повести английской писательницы Памелы Трэверс. По сюжету, родители не справляются с непослушными детьми и решаются на крайние меры — попросить о помощи строгую гувернантку. К счастью детей, на помощь приходит загадочная няня, которая непосредственными методами завоевывает любовь окружающих.

По сюжету этой сказки непоседливая девочка расстроила бабушку и за это попала в королевство, захваченное богачами-злодеями. Чтобы спасти жителей королевства от узурпаторов, девочке пришлось посмотреть на себя со стороны и стать более ответственной.

Действие фильма происходит в некоем учреждении, где робкий и застенчивый сотрудник хочет получить повышение. С помощью коллеги он добивается расположения руководителя, а та, в свою очередь, старается удивить нового кавалера — меняет строгие пиджаки на красивое платье и впервые за долгое время подчеркивает внешность макияжем. Коллеге-зачинщику не нравится завязавшийся роман сотрудников, тогда он решает рассказать о неприятном поступке.

Фильм повествует о начальнике детсада, который очень похож на главаря преступной банды. Сотрудники милиции уговаривают мужчину представиться преступным авторитетом. Ему необходимо выведать у бандитов, где они спрятали когда-то украденную историческую реликвию. В это же время настоящий вор сбежал из заключения, чтобы заполучить ценность.

Главный герой этого фильма — шофер, которому пришлось расстаться с семьей и уйти на войну. Он получил ранение и попал в плен. Пережив ужасы концлагеря и избежав расстрела, солдат вернулся домой и узнал, что его семья погибла. У него осталась надежда встретиться с сыном, но в последний день войны тот тоже погиб. С окончанием войны главный герой уехал работать вдали от дома и познакомился с мальчиком-сиротой — мать умерла во время бомбардировки, отец пропал без вести. Мужчина решился усыновить мальчика, чтобы стать ему отцом.

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