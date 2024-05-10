Владельца затонувшего в Петербурге автобуса штрафовали за нарушения 23 раза

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 97 0

Сумма долга составляет 3,6 миллиона рублей.

Владельца затонувшего в Петербурге автобуса штрафовали за нарушения 23 раза

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Перевозчика, чей пассажирский автобус упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге, штрафовали 23 раза за последние два года. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО „Такси“ к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) 23 раза», — говорится в сообщении.

Привлекали компанию в период с января 2022 по 10 мая 2024 года. Общая сумма штрафов составляет 3,6 миллиона рублей.

Однако перевозчик заявил, что упавший автобус был исправен — 7 мая проходил плановое техобслуживание.

ЧП произошло днем 10 мая на набережной реки Мойки. Сначала автобус протаранил две легковушки, а после этого упал в воду. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате аварии есть жертвы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что число погибших при падении автобуса, предварительно, возросло до четырех.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
91.82
0.70 98.95
0.64
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

18:21
В Петербурге вытащили на сушу упавший в реку автобус
18:11
«Идеальное невидимое оружие»: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США
17:43
Владельца затонувшего в Петербурге автобуса штрафовали за нарушения 23 раза
17:31
На Западе сообщили о передаче первых F-16 Украине в течение нескольких недель
17:14
Водитель упавшего в реку автобуса вышел на работу после 20-часовой смены
17:09
«Через поле боя»: президент Финляндии озвучил единственный путь к миру на Украине

Сейчас читают

«Очень опасно»: чем рискует Запад, отказываясь от импорта урана из России
Момент падения автобуса с моста в реку в Петербурге попал на видео
Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: что происходит на месте ЧП
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео