Владельца затонувшего в Петербурге автобуса штрафовали за нарушения 23 раза

Перевозчика, чей пассажирский автобус упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге, штрафовали 23 раза за последние два года. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО „Такси“ к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) 23 раза», — говорится в сообщении.

Привлекали компанию в период с января 2022 по 10 мая 2024 года. Общая сумма штрафов составляет 3,6 миллиона рублей.

Однако перевозчик заявил, что упавший автобус был исправен — 7 мая проходил плановое техобслуживание.

ЧП произошло днем 10 мая на набережной реки Мойки. Сначала автобус протаранил две легковушки, а после этого упал в воду. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате аварии есть жертвы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что число погибших при падении автобуса, предварительно, возросло до четырех.