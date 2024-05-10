В Петербурге вытащили на сушу упавший в реку автобус

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 382 0

ЧП с гибелью людей произошло в центре города днем 10 мая.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Упавший в реку Мойку в Петербурге автобус вытащили на сушу. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Транспортное средство, закрепив тросами, извлекли из воды грузоподъемным краном. На кадрах видно, что у автобуса повреждена передняя часть и разбиты все окна.

ЧП на набережной Мойки в центре Петербурга произошло днем 10 мая. Автобус протаранил две легковушки, после чего упал в воду. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате аварии есть жертвы.

Ранее стало известно, что перевозчика, чей автобус упал в Мойку, штрафовали 23 раза за последние два года. Общая сумма составляет 3,6 миллиона рублей. При этом перевозчик утверждает, что упавший автобус был исправен и буквально 7 мая проходил плановое техобслуживание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех.

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