В Литве открыли памятник борцу с советской властью

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Алиса Маркова
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Цена изваяния — 60 тысяч евро или 5,5 миллиона рублей. Если учесть, что Литва в начале недели переступила красную черту по заболеваемости коронавирусом, — это как пир во время чумы.

Фото, видео: Lietuvos Respublikos Prezidentas; 5-tv.ru

В Литве торжественно открыли первый в Прибалтике памятник «лесному брату». Адольфас Раманаускас, псевдоним «ястреб» — боролся после войны с советской властью. Руководил штабом всего подполья. В прямом сотрудничестве с нацистами он замечен не был, однако в его отрядах были коллаборационисты, а в ходе операций, спланированных Раманаускасом было убито 25 тысяч человек, в основном литовцев. Так «ястреб» или «стервятник», разбиралась корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте. Подробности в репортаже.

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