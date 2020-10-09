В Литве открыли памятник борцу с советской властью

В Литве торжественно открыли первый в Прибалтике памятник «лесному брату». Адольфас Раманаускас, псевдоним «ястреб» — боролся после войны с советской властью. Руководил штабом всего подполья. В прямом сотрудничестве с нацистами он замечен не был, однако в его отрядах были коллаборационисты, а в ходе операций, спланированных Раманаускасом было убито 25 тысяч человек, в основном литовцев. Так «ястреб» или «стервятник», разбиралась корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте. Подробности в репортаже.