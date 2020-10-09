У потерявшего жену Андрея Норкина родилась внучка

Известный российский журналист и телеведущий Андрей Норкин сообщил о радостном событии. На своей странице в Instagram он написал, что у него родилась внучка.

«А вот и внучка родилась», — написал Норкин, сопроводив текст рисунком с желтыми цветами и маленькой девочкой.

Пользователи социальных сетей сразу же принялись поздравлять телеведущего с радостным событием в жизни.

«Поздравляю от души, здоровья малышке и мамочке и всей семье»,

«С чудесным событием! Пусть растет здоровой и счастливой на радость родным и близким»

«Поздравляю с рождением внучки! Пусть растет счастливой, умной, здоровой и доброй девочкой», — написали комментаторы.

Отметим, что до рождения внучки Андрей Норкин уже был дедушкой. Дочь Александра родила ему внука по имени Дмитрий еще в мае 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что зрителей возмутила шутка Андрея Норкина про «телок». При этом шутить он начал относительно недавно. С июня журналисту пришлось буквально учиться жить заново. Тогда трагически скончалась его жена Юлия. Официальной причиной смерти является инфаркт. Похоронили журналистку 7 июня на Новодеревенском кладбище в городе Пушкин.