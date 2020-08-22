Зрителей возмутила шутка Андрея Норкина про «телок»

Известный тележурналист Андрей Норкин возмутил зрителей шуткой про женщин. Анекдот прозвучал в эфире программы «Место встречи», позже ролик с этим моментом появился в Instagram-аккаунте ток-шоу.

«У меня есть две новости: одна хорошая, другая не очень. С какой начать? — Давай с хорошей. — К нам едут две телки. — А какая не очень? — Честно говоря, обе не очень», — сострил Норкин.

Как пишет «Утро.ру», многие пользователи соцсети сочли шутку неуместной на федеральном телеканале и оскорбительной для женщин. Телеведущему посоветовали ограничиться, как это было раньше, анекдотами на политические темы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Норкин впервые пошутил в эфире через пару недель после смерти жены. Юлия Норкина скончалась 5 июня от инфаркта.