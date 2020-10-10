Немецкие медики подтвердили способность COVID-19 проникать в мозг

Ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф доказали, что коронавирус проникает в мозг человека. Исследование специалистов опубликовали в статусном медицинском журнале The Lancet.

Медики провели вскрытие тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет, которые скончались от COVID-19. По итогам исследования выяснилось, что коронавирус находили в мозге в 53% случаев. Следы были замечены в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. Помимо этого, у 14% пациентов были очаговые ишемические поражения, а у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клеток нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов).

В то же время авторы исследования отметили, что изменения в мозге от проникновения туда коронавируса незначительны. В частности, ученые не зафиксировали прямого разрушительного воздействия на центральную нервную систему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал обо всех самых эффективных способах защиты от коронавируса.