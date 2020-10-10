«Было очень плохо»: Евгений Миронов о перенесенной в детстве болезни

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Василий Заика
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Звезда сериала «Апостол» в шестилетнем возрасте перенес туберкулез кости.

«Было очень плохо»: Евгений Миронов о перенесенной в детстве болезни

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Народный артист РФ Евгений Миронов в интервью шоу на YouTube-канале признался, что в детстве перенес тяжелое заболевание. По словам звезды сериала «Апостол», в шестилетнем возрасте врачи диагностировали ему туберкулез кости. Медики тогда до конца не понимали, сможет ли мальчик самостоятельно ходить.

После постановки диагноза, Евгению Миронову было предписано постоянно лежать. Его родители намеревались оформлять инвалидность, но в какой-то момент отказались мириться с болезнью. Передвигавшийся на костылях будущий актер был отправлен в санаторий в Евпаторию, где его лечили грязью и ультрафиолетом.

«Мне было шесть лет, у меня обнаружили туберкулез кости. Я находился в Евпатории, и целый год был оторван от семьи. Тогда было непонятно до конца, смогу ли я ходить или останусь хромым инвалидом. Приехала мама, был консилиум врачей. Она не знала, что они решат…», — цитирует Евгения Миронова Starhit.ru.

Знаменитость с трепетом вспоминает, как благодаря усилиям медиков и родителей ему удалось начать самостоятельно ходить, а также вернуться к полноценной жизни. Он помнит взгляд матери, которая оглянулась, а он шел ей навстречу без костылей и уже знал, что вскоре полетит домой в Москву.

«Это было такое счастье!» — заключил Евгений Миронов.

Актер добавил, что вдали от родных ему было очень плохо. С высоты прожитых лет он назвал себя «маменькиным сынком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Миронов пришел на премьеру мультфильма со своим наследником.

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