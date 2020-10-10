Стало известно, когда россияне смогут снять медицинские маски

Снять медицинскую маску и не беспокоиться более за свое здоровье можно будет через 21 день после прививки от коронавируса. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Прежде всего, по мнению Гинцбурга, нужно быть уверенным, что при вакцинации пациент был в группе, получающей действующий препарат, а не плацебо. После этого следует проверить наличие протективных антител в крови — для этого разработано специальное исследование, доступное в поликлиниках. После, получив положительный ответ, можно принимать решение об отказе от средств защиты.

«Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить», — пояснил он.

Центр Гамалеи разработал первую зарегистрированную Минздравом России профилактическую вакцину от COVID-19 в августе 2020 года. Прививание «Спутник V» представляет собой введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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