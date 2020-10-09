Собянин: следующая неделя будет решающей в вопросе ограничений по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующая неделя будет решающей в ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. По его словам, если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без жестких ограничительных мер.

Как написал в своем микроблоге градоначальник, власти «не хотят ничего закрывать», поскольку это последний шаг с точки зрения экономики. Несмотря на это, здоровье населения – на первом месте.

«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей. Мы подготовили резервные госпитали… В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи», – написал мэр.

В частности, глава города отметил, что с конца сентября нагрузка на метро и общественный транспорт снизилась всего на 10-11% и этого «явно недостаточно».

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии СОVID-19 призвал москвичей «держаться».