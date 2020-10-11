Боню высмеяли за видео с дорогим авто из Монако с украинскими номерами

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Анастасия Шадская
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Подписчики поииронизировали над моделью после публикации очередного видео.

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня похвасталась перед подписчиками в Instagram дорогой жизнью жителей Монако. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео с «Бэтмобилем», правда не учла одного: на машине были украинские номера.

«В вашем городе такая машина может ездить по вашим дорогам? Хотели бы такую тачку себе?» — спросила Боня, сняв «Бэтмобиль» (автомобиль супергероя Бэтмена в комиксах DC — Прим. ред.) на видео.

Instagram @victoriabonya

Модель не заметила, что точная копия машины Брюса Уэйна имела номера Украины. А вот ее подписчики ничего не упустили.

«Украинские номера. Вик, твоя?»;

«Киевская область, свалил с оранжевой зоны»;

«В Харькове ездит!» — оставили они свои комментария под постом.

Сама Боня ничего на это не ответила. Впрочем, это уже не первый раз, когда подписчики убеждаются, что жизнь Монако вовсе не такая безоблачная, как ее описывает теледива. Недавно ее дом дважды ограбили, сумма ущерба составила около 250 тысяч евро, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал, как Боня «нашла» подтверждение своей теории об опасности вышек 5G.

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