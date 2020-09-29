Звезда «Дома-2» Виктория Боня объяснила, чем обусловлены ее громкие заявления относительно «серьезного вреда» от вышек 5G.

Как известно, ранее с инициативой запретить их строительство модель выступала на просторах Instagram. Раз от раза она размещала ролики в сети, где рассказывала фолловерам, что нашла подтверждение своим словам в исследованиях иностранных экспертов. Сегодня же дала эксклюзивный комментарий по ситуации 5-tv.ru.

По словам Бони, совершенно недавно ее догадки подтвердило и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (бывшее Минкомсвязи — Прим.ред.).

«Когда я об этом говорила по весне, надо мной просто открыто глумились, потому что считали, что я несу ахинею! Самое страшное, что сейчас эти вышки располагаются — а это микроволны, они более короткие, чем предыдущие поколение 4G — очень близко друг к другу. Их нужно ставить буквально в ста метрах друг от друга, буквально прошить ими все города нашей страны», — заявила Виктория.

В связи с этим же сделала неутешительный вывод: вскоре у каждого дома, больницы, школы и детского сада будут стоять потенциально опасные объекты. Что, по ее мнению, вероятнее всего, приведет к ухудшению самочувствия людей.

Согласно официальным данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на сегодня, установлено, что вышки могут быть опасны, если находится в непосредственной близости от них — на расстоянии менее двух метров.

Известно, что в России на строительство 5G вышек мобильной связи планируют выделить около восьми миллиардов рублей, что почти в шесть раз меньше запланированного при предварительных подсчетах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую правду о чипировании и цифровизации Виктория Боня раскрыла своим подписчикам.