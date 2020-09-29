«Считали, что несу ахинею!» — Боня «нашла» подтверждение своей теории об опасности вышек 5G

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 781

40-летняя модель продолжает бороться за отмену строительства «опасных объектов».

Фото, видео: Instagram @victoriabonya; 5-tv.ru

Звезда «Дома-2» Виктория Боня объяснила, чем обусловлены ее громкие заявления относительно «серьезного вреда» от вышек 5G.

Как известно, ранее с инициативой запретить их строительство модель выступала на просторах Instagram. Раз от раза она размещала ролики в сети, где рассказывала фолловерам, что нашла подтверждение своим словам в исследованиях иностранных экспертов. Сегодня же дала эксклюзивный комментарий по ситуации 5-tv.ru.

По словам Бони, совершенно недавно ее догадки подтвердило и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (бывшее Минкомсвязи — Прим.ред.).

«Когда я об этом говорила по весне, надо мной просто открыто глумились, потому что считали, что я несу ахинею! Самое страшное, что сейчас эти вышки располагаются — а это микроволны, они более короткие, чем предыдущие поколение 4G — очень близко друг к другу. Их нужно ставить буквально в ста метрах друг от друга, буквально прошить ими все города нашей страны», — заявила Виктория.

В связи с этим же сделала неутешительный вывод: вскоре у каждого дома, больницы, школы и детского сада будут стоять потенциально опасные объекты. Что, по ее мнению, вероятнее всего, приведет к ухудшению самочувствия людей.

Согласно официальным данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на сегодня, установлено, что вышки могут быть опасны, если находится в непосредственной близости от них — на расстоянии менее двух метров.

Известно, что в России на строительство 5G вышек мобильной связи планируют выделить около восьми миллиардов рублей, что почти в шесть раз меньше запланированного при предварительных подсчетах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую правду о чипировании и цифровизации Виктория Боня раскрыла своим подписчикам.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.68
1.01 93.02
1.54
Венера в знаке Девы и ретроградный Меркурий. Что сулят планеты в октябре?

Последние новости

23:38
Пользователи Instagram нескольких стран жалуются на сбои в работе приложения
23:26
Исакова в честь дня рождения мужа показала редкое семейное фото
23:11
Миру предрекли конец нефтяной эры
22:56
«Считали, что несу ахинею!» — Боня «нашла» подтверждение своей теории об опасности вышек 5G
22:44
Петр Порошенко инфицирован коронавирусом
22:32
«Очень голодна»: жена Петросяна о своем самочувствии после истории с отравлением

Сейчас читают

Хитрый ход? — почему сын Алибасова отказался от наследства в 30 миллионов рублей
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной
«Это Оскар!» — Максим Галкин с дочкой Лизой станцевали танго — умилительное видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок