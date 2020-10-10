В Минтруде рассказали о повышении выплат работающим пенсионерам

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Оксана Тарасова
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В ведомстве заявили о проработке вариантов поддержки россиян.

В Минтруде рассказали о повышении выплат работающим пенсионерам

Фото: depositphotos

Минтруд сообщил о проработке вариантов для увеличения выплат работающим пенсионерам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны», — рассказали в министерстве.

О возможном повышении пенсий работающим гражданам заявлял ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, в правительство было направлено предложение об индексации этих выплат, так как в бюджет Минфина на 2021 год она не включена. Пенсионному фонду и Министерству труда предполагалось выбрать между единовременным и поэтапным увеличением размера пенсий.

Ранее 5-tv.ru, в Минтруде предложили повысить прожиточный минимум.

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