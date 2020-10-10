Дошутился: Ургант бросил Гарика Харламова на растерзание Гузеевой

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Оксана Тарасова
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Комик, который слишком много шутил о телесвахе, неожиданно получил по заслугам на шоу Ивана Урганта.

Дошутился: Ургант бросил Гарика Харламова на растерзание Гузеевой

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @_larisa_guzeeva_

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева «накостыляла» юмористу Гарику Харламову на передаче Ивана Урганта. В гримерку телесвахи Ургант заманил Харламова, прикрывшись желанием показать ему новый ремонт в «Останкино».

«Фантастически место сделали. Ремонт. Зайди на секунду. Гарик, просто расслабься!» — цитирует Урганта Тeleprogramma.pro.

Толкнув комика за дверь с надписью: «Лариса Гузеева», Иван резко закрыл комнату, из которой донеслись звуки ударов и крик: «Мама!».

Забавный розыгрыш, конечно, связан с любовью Харламова посмеяться над телеведущей. Он охотно обсуждает ее поведение и внешний вид. Так, недавно Гарик опубликовал на своей странице в Instagram обработанную при помощи нейросети фотографию Гузеевой.

Вышло, что если бы Лариса Андреевна была персонажем компьютерной игры, она бы выглядела в точности как Ольга Бузова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева предложила участнику «На дачу!» стать его второй женой.

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