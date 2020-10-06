Харламов «превратил» Гузееву в Бузову с помощью нейросети — фото

|
Василий Заика
178

Юморист выложил в сеть подборку снимков знаменитостей в образах персонажей компьютерной игры.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Instagram @garikkharlamov

Шоумен Гарик «Бульдог» Харламов на своей странице в Instagram опубликовал подборку фото знаменитостей в образах персонажей компьютерной игры. По всей видимости, юморист произвел обработку снимков при помощи нейросети.

Знаменитость выложил «рисованные» изображения коллег по цеху — Павла Воли и Тимура Батрутдинова, а также телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. Не обошел вниманием Гарик Харламов и себя.

«Ох уж эта нейросеть… Как бы мы выглядели, будь мы персонажами компьютерной игры? А вот, листайте», — написал Бульдог.

Instagram @garikkharlamov

Подписчики юмориста пришли в восторг от его очередного прикола. Вниманию большинства юзеров подверглась метаморфоза Ларисы Гузеевой. Пользователи подметили, что в образе «компьютерного» персонажа ведущая «Давай поженимся» стала похожа на свою поющую коллегу Ольгу Бузову.

«Ну, как же без Лары!»

«Гузеева — красотка»;

«Вылитая Бузова!»

«А Бузову если сделать, она будет на Гузееву похожа?»

«Хорошо, что Гузееву не забыл», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партнерша Харламова похвалила юмориста за помощь при съемках пикантной сцены.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
78.13
0.04 91.66
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти
9:51
Тест: Помните ли вы фильмы с Роланом Быковым?
9:49
Потерпевшие по делу Ефремова подали иски для взыскания компенсации морального вреда
9:49
Исторический рекорд: Мощные пожары охватили США и Бразилию
9:38
Видео: Трамп вернулся на вертолете из госпиталя в Белый дом
9:26
Члены парламента Киргизии призывают сохранять спокойствие — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Иван Ургант высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей
Подозреваемый в смерти дочери Конкина рассказал о ее тяге к спиртному

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок