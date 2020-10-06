Шоумен Гарик «Бульдог» Харламов на своей странице в Instagram опубликовал подборку фото знаменитостей в образах персонажей компьютерной игры. По всей видимости, юморист произвел обработку снимков при помощи нейросети.

Знаменитость выложил «рисованные» изображения коллег по цеху — Павла Воли и Тимура Батрутдинова, а также телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. Не обошел вниманием Гарик Харламов и себя.

«Ох уж эта нейросеть… Как бы мы выглядели, будь мы персонажами компьютерной игры? А вот, листайте», — написал Бульдог.

Instagram @garikkharlamov

Подписчики юмориста пришли в восторг от его очередного прикола. Вниманию большинства юзеров подверглась метаморфоза Ларисы Гузеевой. Пользователи подметили, что в образе «компьютерного» персонажа ведущая «Давай поженимся» стала похожа на свою поющую коллегу Ольгу Бузову.

«Ну, как же без Лары!»

«Гузеева — красотка»;

«Вылитая Бузова!»

«А Бузову если сделать, она будет на Гузееву похожа?»

«Хорошо, что Гузееву не забыл», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партнерша Харламова похвалила юмориста за помощь при съемках пикантной сцены.