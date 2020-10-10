Игорь Крутой впервые объяснил свои отношения с Димашем Кудайбергеном

Композитор Игорь Крутой впервые высказался о слухах вокруг его отношений с 26-летним казахстанским певцом Димашем Кудайбергеном, стремительно набиравшем популярность в мире после победы в 2017 году на шоу Singer в Китае. Молодой артист исполняет, в том числе и песни Крутого, что помогает ему завоевывать публику на постсоветском пространстве. Однако в российских СМИ время от времени появляется информация о якобы напряженных отношениях между маэстро и восходящей звездой.

Как пишет «Собеседник», последний скандал разразился несколько месяцев назад, когда ряд СМИ сообщил, что Димаш Кудайберген в резкой форме отказался от сотрудничества с Игорем Крутым. При этом ни певец, ни композитор, комментировать слухи не спешили.

Но, как наконец о происходящем рассказал сам маэстро в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Он сообщил, что серия статей в российских медиа была заказной, и личность заказчика давно известна и поклонникам Димаша, и подписчикам Крутого в Instagram. Однако озвучивать имя того самого злоумышленника композитор по-прежнему не стал.

«Никакого скандала не было. Человек, которого достаточно многие хорошо знают, заказал кучу статей. Доходило даже до того, что у меня с ним „личные“ взаимоотношения на сексуальной почве. Меня можно обвинить во всем, но только не в этом. Вся моя жизнь — яркий этому пример. Но для людей, которые пользуются грязью, святого нет ничего», — приводит издание слова Игоря Крутого.

Музыкант добавил, что крутиться в публичном пространстве «всей этой чуши» позволила его собственная привычка «не отвечать грязью на грязь».

«Это действительно противно. При всем при том, что весь шоу-бизнес — сплошная грязь, есть линии, за которые нельзя заходить», — резюмировал композитор.

Крутой также рассказал, что его отношения с исполнителями всегда оставались свободными, он никогда ни с кем не подписывал контракты — не хотел и не собирался зарабатывать на продюсерской деятельности.

«Когда ты получаешь от артиста копейку, у него складывается ощущение, что он тебя кормит», — пояснил музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Крутой и Димаш Кудайберген спели дуэтом знаменитую песню «Уно моменто» из фильма «Формула любви» в забавном фильме, снятом к юбилею сестры композитора.