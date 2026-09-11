«Иванушки» сразятся с группой «Моя Мишель» в новом сезоне «Битвы поколений»

В первом выпуске юбилейного сезона проекта «Битва поколений» на сцену выйдут группы «Иванушки» и «Моя Мишель». Премьера шоу состоится 12 сентября в 17:00 на телеканале МУЗ-ТВ.

Пятый сезон станет продолжением музыкального противостояния артистов разных поколений. В новом выпуске проекта участники прошлых сезонов получат возможность взять реванш, а новые исполнители смогут впервые проверить свои силы в баттлах.

В составе жюри в этом сезоне будут происходить изменения от выпуска к выпуску. Также в шоу появится новый «Золотой раунд», в котором артисты смогут выбрать любую композицию для исполнения.

«Иванушки» уже принимали участие в проекте и вновь выйдут на сцену против группы «Моя Мишель». Представители коллективов поделились ожиданиями от встречи.

«Мы уже принимали участие в „Битве поколений“ и, я думаю, еще третий раз примем, потому что первый приз у меня дома, а сегодня его Кирилл заберет. Мы идем всегда за тройной победой!» — сказали участники группы «Иванушки».

В «Моей Мишель» отметили, что считают соперников легендарным коллективом и знают многие их песни.

«Иванушки» всегда были суперзвездами, у нас был баттл, кто из них лучше. Спорили, и дело чуть ли не до драки дошло, кто круче. Мне, например, очень нравился внешне Кирилл. Конечно, это легендарная группа. Я знаю, наверное, все их песни!» — рассказали участники группы.

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ; 5-tv.ru

Выступления артистов оценит жюри, в которое войдут Диана Арбенина, Виктор Дробыш, Тимур Родригез, Татьяна Куртукова, LYRIQ и NЮ. Ведущим проекта останется Константин Анисимов.

В первом раунде участники исполнят хиты друг друга. В частности, «Иванушки» представят свою версию песни «Снегири» группы «Моя Мишель», а соперники подготовят новое прочтение композиции «Колечко».

Неожиданностью для Дианы Арбениной стало то, что она ранее не слышала песню «Ветер меняет направление» группы «Моя Мишель». Артистка призналась, что ей было сложно оценивать выступления в такой ситуации.

«Вы меня ставите в какое-то очень неловкое положение, потому что до этого мне было весело. Мне нравится песня „Тучи“, — ну что я могу сделать с этим? Я первый раз слышала песню „Ветер“, и она мне тоже понравилась. Как я могу кому-то дать сейчас балл, а кому-то нет? Вот это мне уже не нравится», — сказала Диана Арбенина.

По итогам выпуска зрители узнают, кто одержит победу в музыкальном противостоянии, какие композиции артисты выбрали для «Золотого раунда» и чье выступление заставило Диану Арбенину выйти к зрителям на танец.

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