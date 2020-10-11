Как сэкономить на ипотеке до 780 тысяч рублей?

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Александр Просяник
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Эксперт Иван Камельских поделился хитрым способом, который позволит сохранить деньги россиянам.

Как сэкономить на ипотеке до 780 тысяч рублей?

Фото: depositphotos.com

У россиян появился хитрый способ сэкономить на ипотеке. Как пишет URA.RU, он позволит сохранить деньги тем, кто купил недвижимость до появления льготной ипотеки. Полезные советы россиянам дал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

«Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10% и хочет продать свою вторичку вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4% годовых. А ипотека на новостройки — 6,5%. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4% и когда 6,5%. По тюменским ценам человек мог взять дополнительно от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа», – объяснил специалист.  

Камельских рассказал на примере Тюмени, что цена на квадратный метр в городе составляет 65 тысяч рублей. Таким образом, утверждает эксперт, выгода может достичь 780 тысяч рублей.

В случае продажи таких квартир, выгоду смогут получить как собственники, так и покупатели. По словам специалиста, россияне часто спешат закрыть сделку побыстрее, думая, что льгота на ипотеку закончится. В связи с этим продавцы сильно снижают цену, чтобы успеть продать свое жилье и приобрести новую недвижимость в новостройке.

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