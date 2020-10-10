Тихановская выложила видео разговора с мужем, состоявшегося впервые за 4 месяца

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, впервые после своего отъезда из страны поговорила по телефону со своим мужем. Сергей Тихановский находится под арестом в Минске, он обвиняется в приготовлении к массовым беспорядкам и призывах к насильственным действиям в отношении правоохранителей. Пресс-служба Тихановской сообщила, что это был первый телефонный разговор супругов за 134 дня, то есть более чем за четыре месяца.

Видео фрагмента разговора опубликовано в Telegram-канале Светланы Тихановской.

В ходе беседы глава белорусской оппозиции заверила супруга, что делает все необходимое, для того чтобы власти республики освободили политических заключенных.

«Надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое и по изменению ситуации. Я держусь только благодаря белорусам», — отметила Тихановская.

Кроме того, она поделилась с супругом впечатлениями после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу», — подчеркнула Тихановской

После этого муж призвал ее быть жестче в своих действиях. Светлана ответила, что постарается.

Накануне, как рассказывал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уберег Светлану Тихановскую от «беды», отправив по ее просьбе за границу и снабдил при этом 15 тысячами долларов «на жизнь», когда она пожаловалась, что ей не на что жить в Европе.

На президентских выборах, которые состоялись в Белоруссии 9 августа, по данным ЦИК, победу одержал Лукашенко с более чем 80% голосов избирателей. За Тихановскую, по официальным данным, проголосовали чуть больше 10%. Однако оппозиция результаты подсчетов не признает, утверждая, что большинство голосов получила Светлана Тихановская. Третий месяц в стране регулярно проходят акции протеста.