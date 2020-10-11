«Голод до побед»: Гассиев рассказал о настрое перед боем с Джонсоном

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев готовится к турниру за титул WBA International с американцем Кевином Джонсоном. Бой пройдет уже 31 октября, и в преддверие события спортсмен рассказал, в каком настроении пребывает перед ответственной встречей. Как пишет «Спорт-Экспресс», 26-летний россиянин настроен порадовать поклонников новой победой.

«Настроение хорошее, я сейчас в лагере с Федей Чудиновым. Слава богу, травмы миновали, набираю форму. 31-го числа будет важный бой, хочу порадовать всех болельщиков в России. Посмотрим, что покажет Джонсон, это будет видно только в ринге», — заявил боксер.

Он признался, что соскучился по рингу. Так как долгое время был простой в турнирах, Гассиев ждет с нетерпением предстоящий бой.

«У меня есть голод до побед. Долго не выходил на ринг, надеюсь, больше такого простоя никогда не будет. Очень хочется поскорее выйти на ринг и почувствовать эти эмоции и ощущения», — сказал спортсмен.

Мурат Гассиев — победитель в 26 встречах на ринге в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). 19 из них нокаутом. У его противника, Кевина Джонсона, в последние годы был спад в спортивной карьере, но немало побед в прошлом. В 2014 году он был спарринг-партнером у Владимира Кличко.

В то же время у Гассиева был двухлетний перерыв в карьере из-за серьезной травмы после боя с украинцем Александром Усиком в 2018 году. Российскому спортсмену пришлось делать операцию на левом плече. Это было одно из немногих поражений боксера.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео тренировки Мурата Гассиева перед боем с Джонсоном.