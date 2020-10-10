Гассиев показал на видео, как тренируется перед боем с Джонсоном

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Алиса Маркова
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Боксеры сразятся за титул чемпиона мира в супертяжелом весе 31 октября в Сочи.

Фото, видео: Instagram @murat_gassiev

Известный российский спортсмен, бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев в ближайшее время сразится с американцем Кевином Джонсоном в бою за титул WBA International в Сочи. Уже 31 октября по итогам состязания будет назван новый чемпион мира в супертяжелом весе.

На своей странице в Instagram Мурат Гассиев опубликовал видео, на котором запечатлена тренировка спортсмена перед боем с американцем Кевином Джонсоном.

«Продолжаем подготовку в Кисловодске», - подписал публикацию боксер.

Гассиев уверен в своей победе. В его копилке по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед. 19 из них нокаутом. У Джонсона в последние годы был спад в спортивной карьере, но немало побед в прошлом. В 2014 году он был спарринг-партнером у Владимира Кличко.

В то же время у Гассиева был двухлетний перерыв в карьере из-за серьезной травмы плеча после боя с украинцем Александром Усиком в 2018 году. Российскому спортсмену пришлось делать операцию на левом плече. Это было одно из немногих поражений боксера.

Однако многие аналитики и эксперты в области спорта считают, что победа в бою будет за Муратом Гассиевым. И на это есть много причин. Среди них — его отличная физическая форма, а также молодость и поддержка российских поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как чувствует себя Мурат Гассиев перед возвращением на ринг. С его слов, ему хочется поскорее выйти на ринг и «порадовать всех болельщиков».

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