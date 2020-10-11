Секс — не двигатель торговли. Итальянские ученые предложили изменить стандарты рекламы

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Исследователи пришли к выводу, что красивые модели на плакатах людей не привлекают.

Фото, видео: www.globallookpress / Jens Kalaene, 5-tv.ru

Шокирующее исследование провели итальянские ученые. Эксперимент, как они утверждают, привел к неоспоримым доказательствам того, что изображения красивых людей на рекламных плакатах и в роликах - отныне не привлекают. Наоборот, приносят людям, смотрящим на них - страдания, грусть, дискомфорт и даже чувство отвращения.

На вопросы, а как же быть и что делать, ученые не отвечают и отправляют страждущих к властям, сопровождая все это убедительным заявлением, что "государственные политики должны сделать выводы". Мы со своей стороны тоже испытали чувство тревоги и решили повторить эксперимент.

Как оказалось - не зря. Корреспондент Елена Норкунайте расскажет почему.

 

 

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