Шокирующее исследование провели итальянские ученые. Эксперимент, как они утверждают, привел к неоспоримым доказательствам того, что изображения красивых людей на рекламных плакатах и в роликах - отныне не привлекают. Наоборот, приносят людям, смотрящим на них - страдания, грусть, дискомфорт и даже чувство отвращения.

На вопросы, а как же быть и что делать, ученые не отвечают и отправляют страждущих к властям, сопровождая все это убедительным заявлением, что "государственные политики должны сделать выводы". Мы со своей стороны тоже испытали чувство тревоги и решили повторить эксперимент.

Как оказалось - не зря. Корреспондент Елена Норкунайте расскажет почему.