ЦБ не ждет снижения ключевой ставки ниже 10% в 2027 году

Банк России прогнозирует, что ключевая ставка останется двузначной на протяжении всего 2027 года. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остается двузначной в течение всего следующего года», — высказалась она.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор намерен добиваться замедления инфляции.

Она также отметила, что речь не идет о сокращении ВВП или экономики. При этом чрезмерное увеличение спроса в нынешних условиях может привести к ускорению роста цен.

Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Такое значение совет директоров Банка России установил 23 октября, сохранив показатель без изменений. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Набиуллина также выступила за ограничение льготной ипотеки в России. По ее словам, действующие программы могут создавать дополнительные сложности для покупателей жилья.

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