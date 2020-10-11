Кабмин одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

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Алина Потёмкина
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Пособие может составить до половины прожиточного минимума в регионе.

Кабмин одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении в 2020 году дополнительных субсидий из резервного фонда на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Решение опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта мера позволит в полном объеме обеспечить выплату дополнительных пособий семьям с детьми этой возрастной категории.

С предложением повысить пособия на детей в возрасте от трех до семи лет ранее выступал Минтруд РФ. Эта мера коснется семей с детьми, где доход ниже прожиточного минимума. Родителям будут предоставлять до 50% прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Ранее 5-tv.ru называл условия для получения ежемесячной выплаты на ребенка.

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