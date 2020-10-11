Кабмин одобрил ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении в 2020 году дополнительных субсидий из резервного фонда на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Решение опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта мера позволит в полном объеме обеспечить выплату дополнительных пособий семьям с детьми этой возрастной категории.

С предложением повысить пособия на детей в возрасте от трех до семи лет ранее выступал Минтруд РФ. Эта мера коснется семей с детьми, где доход ниже прожиточного минимума. Родителям будут предоставлять до 50% прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Ранее 5-tv.ru называл условия для получения ежемесячной выплаты на ребенка.