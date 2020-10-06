По 15 тысяч ежемесячно: кому положены выплаты на детей?

|
Василий Заика
41

Пенсионный фонд РФ напомнил россиянам о возможности оформления дополнительных дотаций из суммы материнского капитала.

По 15 тысяч ежемесячно: кому положены выплаты на детей?

Фото: Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный

Пенсионный фонд РФ напомнил россиянам о возможности оформления дополнительных ежемесячных выплат до 15 тысяч рублей на детей из средств материнского капитала. Как сообщает ФАН, для получения дотации существуют определенные условия. В частности, второй ребенок в семье должен быть рожден после 1 января 2018 года; мать и малыш — граждане РФ; средний доход в семье на одного члена не превышает два региональных прожиточных минимума.

Выплата на ребенка будет выплачиваться только до достижения чадом трех лет. Пособие из средств материнского капитала придется оформлять ежегодно. Сумма дотации будет равняться прожиточному минимуму, установленному в регионе проживания семьи. В Москве его величина составляет 15 225 рублей, в Подмосковье — 12 888 рублей.

Заявление на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала россияне могут оформить на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда по месту регистрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде предложили повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
78.13
0.04 91.66
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
«Как симпатичная девушка»: Гоген Солнцев стал копией Тарзана
8:25
Исторический детектив: Археологи достали со дна под Выборгом уникальные артефакты
8:12
Удобно и безопасно: Оформление выплат по ОСАГО хотят перевести в онлайн-формат
8:05
По 15 тысяч ежемесячно: кому положены выплаты на детей?
8:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
7:59
Главы МИД России, Франции и США просят прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Иван Ургант высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей
«Ножки — просто идеал»: Лиза Арзамасова удивила фанатов непривычным мини

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок