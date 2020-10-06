По 15 тысяч ежемесячно: кому положены выплаты на детей?

Пенсионный фонд РФ напомнил россиянам о возможности оформления дополнительных ежемесячных выплат до 15 тысяч рублей на детей из средств материнского капитала. Как сообщает ФАН, для получения дотации существуют определенные условия. В частности, второй ребенок в семье должен быть рожден после 1 января 2018 года; мать и малыш — граждане РФ; средний доход в семье на одного члена не превышает два региональных прожиточных минимума.

Выплата на ребенка будет выплачиваться только до достижения чадом трех лет. Пособие из средств материнского капитала придется оформлять ежегодно. Сумма дотации будет равняться прожиточному минимуму, установленному в регионе проживания семьи. В Москве его величина составляет 15 225 рублей, в Подмосковье — 12 888 рублей.

Заявление на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала россияне могут оформить на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда по месту регистрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде предложили повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами.