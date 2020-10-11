Комаровский назвал футбол лучшей защитой от COVID-19

По мнению известного врача и телеведущего Евгения Комаровского, лучший способ не заболеть COVID-19 — переносить все виды деятельности на свежий воздух и почаще играть в футбол. Подробное интервью на эту тему он опубликовал в своем YouTube-блоге. Суть в том, что степень тяжести течения болезни напрямую зависит от концентрации инфекции во вдыхаемом воздухе. В помещениях с большим количеством людей человек вдыхает значительную «дозу», что не оставляет шансов легко перенести коронавирус. А так как рано или поздно дело дойдет до каждого, лучше облегчить иммунитету задачу по выздоровлению.

Поэтому, считает доктор, работу и учебу лучше перенести из душных кабинетов на свежий воздух, заниматься спортом и, сидя под открытым небом на трибунах, вдыхать минимум вирусов.

«Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете… Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол», — заявил Комаровский

Врач предупредил родителей, слишком переживающих за своих детей, что их опасения не совсем оправданы. По мнению Комаровского, для подавляющего большинства дошкольников вирус не опасен, а при инфицировании он протекает как рядовая ОРВИ или бессимптомно. Распространению COVID-19 дети до 10 лет также особо не способствуют. И если кого-то пугают известия о тяжелом случае течения коронавируса у ребенка, нужно помнить, что и обычная простуда для одного из тысячи станет настоящим испытанием в силу особенностей здоровья.

Комаровский уверен, рано или поздно переболеют все, хоть половина этого и не заметит. Действительно поберечь и по возможности вывезти из густонаселенного города стоит лишь пожилых людей.

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