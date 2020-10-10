Британские ученые выявили еще три симптома коронавируса
Описание новых проявлений болезни содержится в докладе медиков для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании.
Фото: www.globallookpress / via www.imago-images.de
Британские ученые выявили еще несколько характерных симптомов заболевания коронавирусом. Индикаторами COVID-19 могут считаться боль в мышцах, усталость и волдыри на ногах. Об этом говорится в докладе медиков для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве Великобритании, содержание которого приводит Daily Mail.
Однако, как отмечает издание, эти новые симптомы не будут добавлены к определению болезни, которое дает Национальная служба здравоохранения США, поскольку это может резко увеличить число желающих пройти тестирование и перегрузить медицинские центры.
Единственными признанными симптомами коронавируса в Великобритании остаются три: высокая температура, кашель и потеря или изменение обоняния либо вкуса. Однако известно, что симптомы COVID-19 очень разнообразны и зависят от возраста и особенностей организма инфицированных.
По данным университета Джона Хопкинса, на 10 октября в Великобритании подтверждено более 578 тысяч случаев заражения коронавирусом, 42,7 тысячи пациентов скончались.
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