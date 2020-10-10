Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу? — ответ ученых из США и Канады

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Василий Заика
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Иммунологи впервые обнаружили антитела к COVID-19 в слюне пациентов.

Как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу? — ответ ученых из США и Канады

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые их США и Канады в ходе проведенных исследований выяснили, как долго сохраняется у пациентов иммунитет к коронавирусу. Как сообщает издание Science Immunology, антитела к COVID-19 присутствуют в организме переболевших как минимум три месяца.

Американские иммунологи изучили образцы крови более чем 300 пациентов госпиталя в Массачусетсе. Больным удалось победить среднюю и тяжелую формы коронавируса. Анализы были у них взяты спустя четыре месяца после появления первых симптомов инфицирования новым внеклеточным агентом. Антитела были найдены в большинстве образцов биоматериала. В результате специалисты пришли к выводу, что пациент может иметь защиту от COVID-19 в течение указанного выше срока.

Ученые из Канады исследовали кровь порядка 400 человек, находившихся на лечении в больнице в Торонто. В ходе изысканий стало известно, что антитела к заразе показывали высокий уровень содержания в биоматериале свыше трех месяцев.

Кроме того, впервые иммуноглобулины к коронавирусу были выявлены в слюне пациентов. Это открытие в дальнейшем позволит проводить альтернативные анализы на наличие в организме COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса.

Тема:
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