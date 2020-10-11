Художник Никас Сафронов оценил доходы вдовы Караченцова заслуженной артистки РФ Людмилы Поргиной. Он заявил, что считает справедливой надбавку к пенсии в размере 30 тысяч рублей, в то время как блогер Елена Миро высказалась, что актриса не стоит ни звания, ни денег.

В отличие от Миро Сафронов уверен, что Поргина внесла значительный вклад в историю кино и театра страны и покинула сцену с благородной целью — быть рядом с тяжелобольным мужем. Если бы не это, говорит художник, карьера Людмилы Андреевны могла бы сложиться гораздо более успешно.

«Да, быть может, она не всегда идеальна в своих поступках. Например, когда на поминках Караченцова кричала „Гип-гип, ура!“, многие, и я, в том числе, не поняли ее поведения… Но осуждать Поргину за то, что она получает надбавку к пенсии за звание заслуженной артистки России, наверное, неправильно. Мне кажется, Людмила как актриса пожертвовала собой ради любви», — цитирует Никаса «Собеседник».

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сафронов предложил тем, кто сейчас осуждает Поргину, попробовать самим взять на себя уход за больным человеком. Помогать физически и поддерживать эмоционально, сохраняя позитивный настрой — задача, которая не каждому под силу, уверен он. Пенсия в размере около 50 тысяч рублей, по его мнению, даже очень скромная для этой женщины. Сам Сафронов назначил бы актрисе не менее 150 тысяч.

«Она этого заслуживает. Впрочем, как каждый пенсионер, который добросовестно и много лет трудился на благо нашей страны», — подчеркнул художник.

Ранее 5-tv.ru публиковал признание самой Поргиной, что она водила мужа Николая Караченцова на ток-шоу ради денег.