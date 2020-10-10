«Не читаю больных людей»: Ксения Бородина рассказала, что думает о Лене Миро

Известная российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что считает «больной» блогера Лену Миро. Своим мнением она поделилась во время серии ответов на вопросы фанатов в сторис у себя на странице в Instagram.

«Читаете ли вы Лену Миро? Ваше к ней отношение?» — спросили у телеведущей.

«Я не читаю больных людей! А тем более неудовлетворенных больных баб», — ответила Бородина, «украсив» имя блогера смайлом с фекалиями.

Instagram @borodylia

Лена Миро прославилась скандально известным блогом в «Живом журнале». Ее тексты на тему звезд всегда вызывали большой общественный резонанс. Поэтому с ней считаются не только поклонники ее блога, но и многие знаменитости.

Миро не подлизывается к героям светской хроники. Например, недавно она открыто высмеяла Агату Муцениеце, не простившую измену Тарзана Наташе Королевой. Она пояснила той, что веди себя так Павел Прилучный после измены, брак звездной пары все еще был бы цел.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ксения Бородина раскритиковала Собчак за насмешки над гостями шоу.