Предметы гардероба могут как омолодить женщину, так и визуально состарить ее на добрый десяток лет. Стилисты настаивают, что важно научиться прощаться со старыми вещами, место которым лишь на блошиных рынках и старых фотографиях. Стилист Руслан Громов прошелся по магазинам одежды, чтобы показать, какие вещи нельзя носить женщинам за 40 лет.

Леопард

В первую очередь, заявил Громов, нужно избавиться от леопардового принта в гардеробе. Он объяснил, что расцветка дикой кошки с легкостью добавит пару лет к текущему возрасту женщины.

«Если вашу любовь к леопарду не искоренить, то я предлагаю дополнять ваши образы лишь маленькими элементами леопарда, и не делать его основой образа», — объяснил стилист.

Бархат и плюш

«Отложить в дальний ящик лет на двадцать» Громов предлагает одежду из бархата и плюша. Кофточки и платья из этих материалов старят женщину не только за 40 лет, но и придают лишних лет даже юным модницам.

Укороченные топы и пиджаки

Зрелым дамам фотопродюсер посоветовал более внимательно следить за длиной верхних предметов гардероба: пиджаков, жакетов, топов и джемперов. Также женщинам за 40 желательно отказаться и от мини-юбок.

«Это выглядит очень странно и неуместно», — заметил Руслан Громов.

Искусственный мех

Полушубки с искусственным мехом лучше оставить для более юных девушек, но если женщина все же предпочитает ненатуральный мех, то важно выбрать изделие средней длины.

Обувь

Далеко не все тренды распространяются на разные возрастные категории, отметил стилист, поэтому важно выбирать одежду и обувь, которая будет уместна для стиля женщины. Эксперт посоветовал взрослым модницам не надевать сапоги на массивной прорезиненной подошве, а остановиться на, например, казаках без массивных украшений.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Эвелин Хромченко о том, как одеваться, чтобы выглядеть моложе.