Эвелина Хромченка рассказала, как одеваться, чтобы выглядеть моложе

Стилист Эвелина Хромченко рассказала, какая одежда поможет женщинам выглядеть моложе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. Телеведущая поразила зрителей, преобразив участницу «Модного приговора». Оказывается, секрет не в том, чтобы гнаться за трендами, а в выборе нарядов по своему возрасту и типу фигуры. Облегающие платья и предельно короткие юбки, по мнению Хромченко, не украсят даже стройную даму, а наоборот, прибавят возраста.

Подтвердить свою позицию стилист смогла на практике. Участница «Модного приговора» 47-летняя Оксана Студенкина выбирала для себя легкомысленные и кокетливые комплекты, надеясь выглядеть юной, но образ от Хромченко доказал ее неправоту. Свободная одежда и актуальная длина юбки преобразили героиню.

«Сегодня на примере нашей героини вы увидели, до какой степени женщина выглядит моложе в вещах, которые имеют отношение к сегодняшнему дню. Я уж не говорю, что она выглядит моложе в длине, которая более характерна для ее социального статуса», — пояснила стилист.

Кадры из программы "Модный приговор"

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эвелина Хромченко предложила модницам скорее избавиться от велосипедок в гардеробе, добавив, что этот тренд «даже подиум вынес с трудом». Также телеведущая делилась секретами идеального макияжа для тех, кто носит очки.