Эвелина Хромченка рассказала, как одеваться, чтобы выглядеть моложе

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Оксана Тарасова
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Стилист настаивает, что провокационные мини-юбки не помогут дамам выглядеть моложе своего возраста.

Эвелина Хромченка рассказала, как одеваться, чтобы выглядеть моложе

Фото: Instagram @evelinakhromtchenko

Стилист Эвелина Хромченко рассказала, какая одежда поможет женщинам выглядеть моложе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. Телеведущая поразила зрителей, преобразив участницу «Модного приговора». Оказывается, секрет не в том, чтобы гнаться за трендами, а в выборе нарядов по своему возрасту и типу фигуры. Облегающие платья и предельно короткие юбки, по мнению Хромченко, не украсят даже стройную даму, а наоборот, прибавят возраста.

Подтвердить свою позицию стилист смогла на практике. Участница «Модного приговора» 47-летняя Оксана Студенкина выбирала для себя легкомысленные и кокетливые комплекты, надеясь выглядеть юной, но образ от Хромченко доказал ее неправоту. Свободная одежда и актуальная длина юбки преобразили героиню.

«Сегодня на примере нашей героини вы увидели, до какой степени женщина выглядит моложе в вещах, которые имеют отношение к сегодняшнему дню. Я уж не говорю, что она выглядит моложе в длине, которая более характерна для ее социального статуса», — пояснила стилист.

Кадры из программы "Модный приговор"

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эвелина Хромченко предложила модницам скорее избавиться от велосипедок в гардеробе, добавив, что этот тренд «даже подиум вынес с трудом». Также телеведущая делилась секретами идеального макияжа для тех, кто носит очки.

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