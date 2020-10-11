Подозреваемая в удушении ребенка колготками женщина работала учительницей

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Карина Бернтгольц
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Тело мальчика, повешенного на лестнице, обнаружил его отец. Трагедия произошла в подмосковном Пушкине.

Подозреваемая в удушении ребенка колготками женщина работала учительницей

Фото: Соцсети

Женщина, подозреваемая в удушении собственного сына детскими колготками в подмосковном Пушкино, оказалась учительницей английского языка. За последние несколько лет она работала в нескольких школах и детском саду, а ранее трудилась переводчиком. Как сообщает ТАСС, сейчас проверяются данные о том, что, предположительно, жестоко расправившаяся с ребенком мать, наблюдалась у психиатра.

В настоящий момент женщина задержана. Как заявила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в ходе следствия будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве 4-летнего ребенка в городе Пушкино. На месте ЧП находится пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

Как ранее писал 5-tv.ru, по версии следствия, женщина, совершила убийство, когда учила с ребенком стихотворения для выступления в детском саду. По предварительным данным, она завязала на шее своего четырехлетнего сына детские колготки и подвесила на лестнице. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с прогулки со средним ребенком.

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