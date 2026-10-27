Бывшая «Мисс Швейцария» обвинила Трампа в изнасиловании

Бывшая участница конкурса «Мисс Швейцария» Беатрис Кель заявила, что президент США Дональд Трамп якобы изнасиловал ее в отеле Plaza в Нью-Йорке в ноябре 1993 года. Об этом говорится в отчете демократов Палаты представителей США, пишет EADaily.

По данным документа, Кель рассказала сотрудникам комитета, что Трамп пригласил ее в номер во время очередного конкурса красоты. Она утверждает, что он напал на нее, повредил платье и причинил телесные повреждения. После этого, по словам Кель, Трамп угрожал ей и потребовал хранить молчание. При этом доказательств, подтверждающих факт изнасилования, не представлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из шести женщин, дающих показания на процессе против Рассела Брэнда в Лондоне, обвинила актера и комика в изнасиловании в 2009 году. По словам женщины, она приехала к Брэнду для секса по обоюдному согласию, однако во время контакта он якобы проигнорировал ее просьбы остановиться.

Брэнду вменяют семь эпизодов в отношении шести женщин, включая три обвинения в изнасиловании и три — в сексуальном посягательстве. Сам он все обвинения отрицает и утверждает, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнерши.

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