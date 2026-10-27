Стоимость газа в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Оптовые цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 1100 долларов за тысячу кубометров, хотя полноценный отопительный сезон еще не начался. Стоимость поставок на месяц вперед с нидерландского хаба TTF 26 октября достигла 1127 долларов. Это примерно втрое выше уровня годичной давности. Об этом сообщило EADaily.

Рост цен происходит на фоне ограниченных возможностей для увеличения поставок сжиженного природного газа. СПГ стал основным источником газа для Евросоюза, однако для привлечения дополнительных объемов европейским покупателям приходится конкурировать с азиатскими рынками.

Запасы газа в Европе превышают 80 миллиардов кубометров, чего, по оценкам, может хватить для умеренной зимы. При этом наиболее напряженная ситуация складывается в Германии. В ее хранилищах находится около 14,5 миллиарда кубометров газа — лишь на 1,2 миллиарда больше, чем страна израсходовала прошлой зимой.

В пятницу, 23 октября, цена газа в Германии достигала 1112 долларов за тысячу кубометров, что стало самым высоким показателем в Европе. Даже в Финляндии, которая считается одним из наиболее удаленных от основных газовых маршрутов рынков региона, стоимость была ниже на 26 долларов.

Дополнительным фактором для Германии станет запрет на импорт российского СПГ, который должен вступить в силу с 1 января. Из-за этого немецкая компания SEFE потеряет поставки ямальского газа. При этом более дешевой альтернативы долгосрочным контрактам, как отмечается в материале, пока нет.

На фоне роста цен немецкие потребители уже начали сокращать расход газа. По данным Федерального сетевого агентства Германии, с 5 по 11 октября страна использовала в среднем 157 миллионов кубометров в сутки против 206 миллионов годом ранее. Таким образом, потребление снизилось на 24%.

Особенно заметно сократился расход газа населением и малым и средним бизнесом — с 70 миллионов до 44 миллионов кубометров в сутки. Неделей ранее показатель снижался еще сильнее — с 72 миллионов до 27 миллионов кубометров.

Сокращение потребления пока остается одним из главных способов для Германии снизить нагрузку на газовый рынок. Однако эффективность этой меры будет зависеть от температуры предстоящей зимы.

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