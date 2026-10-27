Осень забирает солнце: как пережить сокращение светового дня без хандры

Дневные прогулки и режим сна помогают сохранять привычный ритм осенью

Осенью день становится заметно короче, и организм получает меньше естественного света. Например, в Москве за три осенних месяца продолжительность светового дня сокращается на 382 минуты — шесть часов 22 минуты.

Недостаток дневного света может отражаться на режиме сна, бодрости и настроении. Поэтому осенью особенно важно использовать часы естественного освещения максимально эффективно и не сбивать привычный распорядок. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Старайтесь выходить на улицу днем

Даже в пасмурную погоду на улице значительно больше естественного света, чем в помещении. Поэтому прогулку лучше планировать именно на светлое время суток.

Если есть возможность, часть дороги до работы или учебы можно пройти пешком, а в обеденный перерыв — выйти на улицу хотя бы ненадолго.

Эксперты рекомендуют людям, которые тяжело переносят сокращение светового дня, ежедневно проводить время на улице в дневное время.

Роспотребнадзор также советует осенью сохранять физическую активность и придерживаться режима дня.

Садитесь ближе к окну

Если днем приходится проводить много времени в помещении, рабочее место по возможности стоит расположить рядом с окном. Шторы лучше держать открытыми, чтобы использовать естественный свет.

Это особенно актуально для тех, кто работает из дома и может практически не выходить на улицу в светлое время.

Не сбивайте режим сна

С сокращением светового дня может появиться желание раньше ложиться и дольше спать. При этом постоянные изменения времени отхода ко сну и пробуждения могут дополнительно нарушать режим.

Роспотребнадзор рекомендует осенью придерживаться стабильного графика сна — ложиться и вставать примерно в одно и то же время.

Добавьте движения

Регулярная физическая активность помогает поддерживать бодрость и настроение. При этом необязательно заниматься в спортивном зале: подойдет ходьба, зарядка, плавание, йога или другая привычная нагрузка.

Особенно удобно совместить две рекомендации — выйти днем на улицу и пройтись пешком.

Не превращайте короткий день в повод отказаться от привычных дел

При снижении настроения легко начать меньше общаться, отменять встречи и отказываться от занятий, которые раньше приносили удовольствие. Однако специалисты рекомендуют при сезонном снижении настроения по возможности сохранять обычную активность и социальные контакты.

Поэтому осенью полезно заранее планировать прогулки, встречи, занятия спортом и другие дела, которые помогают сохранять привычный ритм.

Нужна ли специальная лампа

При выраженных сезонных симптомах существует светотерапия. Для нее используются специальные яркие лампы, имитирующие дневной свет.

Однако обычная настольная лампа не является полноценной заменой такой терапии. Эксперты советуют перед использованием светотерапии проконсультироваться с врачом.

Если специалист рекомендует световой короб, он должен быть достаточно ярким — стандартом считается 10 000 люкс, без ультрафиолетового излучения и с соответствующей сертификацией.

Особенно важно получить медицинскую консультацию людям с некоторыми заболеваниями глаз и тем, кто принимает препараты, повышающие чувствительность к свету.

Когда дело может быть не только в осени

Обычная осенняя сонливость не означает наличие заболевания. Но если вместе с сокращением светового дня появляются устойчивое подавленное настроение, потеря интереса к привычным занятиям, выраженная усталость, проблемы с концентрацией, изменения аппетита и сна, это может быть признаком сезонного аффективного расстройства.

К симптомам такого состояния также относятся раздражительность, чувство безнадежности и социальная изоляция. Если подобные изменения мешают повседневной жизни, рекомендуется обратиться к врачу.

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