В Москве призвали отказаться от поездок на машинах 28 октября

В среду, 28 октября, в Москве введут масштабные ограничения движения в связи с проведением саммита «Россия — Африка». В Департаменте транспорта призвали автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт.

С 10:00 и до окончания мероприятия движение перекроют на улицах Ильинке, Варварке, Москворецкой, Тверской, Моховой, Охотном Ряду, Петровке и Большой Никитской. Ограничения также затронут Новую и Старую площади, Москворецкую и Кремлевскую набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты, Театральный и Китайгородский проезды. Об этом говорится на официальном сайте Дептранса Москвы.

С 16:00 перекроют улицы Волхонку и Ленивку, участок Пречистенской набережной от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда, а также Соймоновский проезд.

Кроме того, с 00:01 28 октября до 23:59 29 октября на улице Варварке запретят парковку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы временно ограничат мобильный интернет. Ограничения продлятся три дня — с 27 по 29 октября — и распространятся на территорию в пределах Третьего транспортного кольца: в первые два дня перебои начнутся с 11:30 и продлятся в течение дня, а 29 октября — с 09:30.

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