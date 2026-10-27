Солнце сплело магнитную паутину: что обнаружили ученые

Science Dailу: на Солнце нашли сложную сеть магнитной паутины

Международная группа под руководством Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружила сеть тонких магнитных структур в атмосфере над относительно спокойными областями Солнца. Результаты наблюдений обсерватории Sunrise-III описывает Science Daily.

Исследователи выяснили, что магнитное поле в этих областях устроено сложнее, чем предполагает представление о плавно расширяющемся «навесе». Вместо гладкой структуры наблюдения показали множество узких вытянутых элементов.

Откуда берутся магнитные нити

Обнаруженные структуры находятся в хромосфере — слое солнечной атмосферы над видимой поверхностью звезды. Здесь магнитные поля, сосредоточенные ниже, в фотосфере, расширяются и образуют своеобразный купол.

Чтобы разобраться в происхождении тонких нитей, ученые провели компьютерное моделирование. Оно воспроизвело картину, полученную при наблюдениях.

Результаты указывают на то, что движения у поверхности Солнца скручивают силовые линии магнитного поля. По всей видимости, именно так возникают сложные структуры выше в атмосфере.

Почему понадобился аэростат

«Тихими» называют области без заметных признаков активности, например солнечных пятен. Они занимают большую часть поверхности звезды, однако магнитные процессы продолжаются и там.

Поля в таких участках обычно слабее, чем в активных областях. Изучать их мелкие детали с Земли трудно: атмосферная турбулентность размывает изображение.

Sunrise-III позволила значительно уменьшить эти помехи. Во время полета в 2024 году обсерватория с метровым телескопом находилась в стратосфере на высоте около 35 километров.

Установленный на борту инфракрасный спектрополяриметр SCIP измерял магнитные поля на разных уровнях — от фотосферы до хромосферы. Благодаря этому исследователи смогли проследить изменение их структуры с высотой.

Как влияет на Землю

Прямой угрозы для Земли это открытие не несет: спокойные области не являются источником солнечных вспышек и корональных выбросов массы, которые вызывают геомагнитные бури, сбои спутников и помехи в электросетях. Наблюдения Sunrise-III были нацелены как раз на относительно спокойные участки солнечной поверхности, а не на активные центры.

Тем не менее открытие имеет косвенное значение для понимания связей в системе «Солнце — Земля». Уточнение мелкомасштабной магнитной структуры помогает лучше понять, как энергия переносится из фотосферы в верхние слои атмосферы и как формируется солнечный ветер — ключевой фактор геомагнитных возмущений

Что показали наблюдения у края Солнца

В другой спокойной области, возле видимого края солнечного диска, обсерватория изучила спикулы — узкие струи солнечного вещества, поднимающиеся от поверхности.

Ученые измерили магнитные поля внутри этих струй и проследили, как меняется их распределение на разной высоте.

Полученные данные могут помочь выяснить, как энергия движений у поверхности передается в верхние слои солнечной атмосферы и участвует в ее нагреве. Наблюдения приближают исследователей к пониманию этого механизма, но пока не дают окончательного объяснения.

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