Потерял сознание: школьник из Ленобласти попал в больницу после курения вейпа

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 34 0

Тринадцатилетний подросток ударился головой в туалете.

Школьник из Ленобласти попал в больницу после вейпа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Школьник из Ленобласти попал в больницу после курения вейпа

Тринадцатилетний школьник из Ленинградской области госпитализирован в травматологическое отделение после курения вейпа. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Школьнику стало дурно на перемене. Он покурил вейп в туалете учебного заведения, после чего потерял сознание. При падении подросток сильно ударился головой о кафельный пол.

Одноклассники помогли пострадавшему добраться до медкабинета. Медики выявили у школьника переломы и иные травмы и ушибы головы. Подростка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что организация «Общественная потребительская инициатива» выступила за введение на федеральном уровне запрета на выпуск, ввоз и розничную продажу вейпов.

В 2023–2024 годах распространенность употребления среди подростков 15–17 лет составила 27%. Кроме того, приводится исследование ученых из семи западных университетов, согласно которому такие электронные сигареты обладают высокой канцерогенностью и способствуют развитию рака полости рта и легких.

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