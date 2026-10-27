Потерял сознание: школьник из Ленобласти попал в больницу после курения вейпа
Тринадцатилетний подросток ударился головой в туалете.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Школьник из Ленобласти попал в больницу после курения вейпа
Тринадцатилетний школьник из Ленинградской области госпитализирован в травматологическое отделение после курения вейпа. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Школьнику стало дурно на перемене. Он покурил вейп в туалете учебного заведения, после чего потерял сознание. При падении подросток сильно ударился головой о кафельный пол.
Одноклассники помогли пострадавшему добраться до медкабинета. Медики выявили у школьника переломы и иные травмы и ушибы головы. Подростка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что организация «Общественная потребительская инициатива» выступила за введение на федеральном уровне запрета на выпуск, ввоз и розничную продажу вейпов.
В 2023–2024 годах распространенность употребления среди подростков 15–17 лет составила 27%. Кроме того, приводится исследование ученых из семи западных университетов, согласно которому такие электронные сигареты обладают высокой канцерогенностью и способствуют развитию рака полости рта и легких.
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