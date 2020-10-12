Двух участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО

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Валентин Черников
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После беседы с президентом Белоруссии арестованным по делу о беспорядках изменили меру пресечения.

Двух участников встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО

Фото: ТАСС / Гучек Максим

После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями оппозиции двух арестованных по делу о беспорядках выпустили из следственного изолятора. Речь идет о члене инициативной группы экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, бизнесмене Юрии Воскресенском, и директоре компании PandaDoc Дмитрии Рабцевиче. Им изменили меру пресечения, сообщает телеканал «Беларусь-1».

Ранее глава республики побеседовал с членами Координационного совета оппозиции в СИЗО белорусского КГБ. В одном помещении с ним присутствовали 11 человек. Участники обсудили изменения в Конституцию страны и другие актуальные вопросы политического и экономического характера. Диалог продолжался более четырех часов.

Из семи членов президиума Координационного совета пятеро задержаны, на свободе остались лишь Светлана Алексиевич, уехавшая в Германию, и член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский. В республике уже два месяца идут массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Официально эту гонку выиграл Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат и признает победу за соперницей главы государства Светланой Тихановской. После начала массовых акций экс-кандидат в президенты уехала из страны в Литву.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились записи с новыми беспорядками в Белоруссии. В Минске начались столкновения протестующих с силовиками.

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