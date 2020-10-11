Гранаты и водометы: столкновения протестующих с силовиками начались в Минске
В сети появились записи с новыми беспорядками в Белоруссии.
Фото, видео: ТАСС / STR, Telegram @nashaniva, @nexta_live, @mkbelarus
В столице Белоруссии митинги на улицах начинают принимать не совсем мирный характер. У стелы Минск — город-герой оппозиция вступила в столкновения с силовиками. Соответствующие кадры появились в сети. На записи видно, что протестующие начали массовую драку. Удары наносились, в том числе ногами.
Очевидцы сообщают, что разгона демонстрантов ОМОН применил, предположительно, светошумовые гранаты. В ход также пошли водометы. В милиции Минска эти сообщения пока не подтвердили.
Накануне бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, впервые после своего отъезда из страны поговорила по телефону со своим мужем. Сергей Тихановский находится под арестом в Минске, он обвиняется в приготовлении к массовым беспорядкам и призывах к насильственным действиям в отношении правоохранителей. Лидер оппозиции поделилась с супругом впечатлениями от встреч с президентом Франции и канцлером ФРГ, супруг в свою очередь муж призвал ее быть жестче в своих действиях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко встретился в СИЗО с оппозиционерами.
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