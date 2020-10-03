У фигуристов Ягудина и Тотьяминой украли бигля и почти сразу вернули

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Александр Просяник
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Возвращению домашнего любимца по кличке Асти домой помогли социальные сети.

Фото, видео: Instagram @alexei.yagudin

Неизвестные украли собаку у семьи фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Животное злоумышленники увезли на автомобиле KIA в деревне Крешкино, писала спортсменка. Тем не менее вскоре запись она удалила, рассказав о счастливой концовке истории.

Тотьямина опубликовала новый пост в Instagram, сообщив о возвращении трехлетнего бигля.

«Всем спасибо. Асти дома», — написала спортсменка.

Instagram @alexei.yagudin

При этом многие поклонники очень хотели услышать продолжение истории. Одному из них она ответила, что найти лучшего друга семье помогли социальные сети.

Откликнулась на беду спортсменов и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Алексей Ягудин ответил ей:

«Все хорошо. Отдали», — написал фигурист.

Ранее 5-tv.ru писал, что барабанщика «А-студио» Евгения Дальского обокрали в салоне тайского массажа на Оружейниковом переулке в Москве. У него украли мобильный телефон.

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