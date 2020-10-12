Видео обрушения пешеходного моста в Ленобласти

На федеральной трассе М-10 в Ленинградской области, где самосвал снес пешеходный мост, в эти минуты продолжают работать дорожные службы.

Они пытаются освободить автомагистраль от рухнувших конструкций. Момент ЧП попал на камеры регистраторов. На кадрах видно, кузов грузовика открылся прямо на ходу. Он и снес опору.

Водитель получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. На самом мосту никто не пострадал. Сейчас движение между Петербургом и Москвой частично заблокировано. Машинам, которые несколько часов простояли в пробке, приходится ехать в объезд.