Видео обрушения пешеходного моста в Ленобласти

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Вследствие ЧП движение между Петербургом и Москвой частично заблокировано.

Фото, видео: 5-tv.ru

На федеральной трассе М-10 в Ленинградской области, где самосвал снес пешеходный мост, в эти минуты продолжают работать дорожные службы. 

Они пытаются освободить автомагистраль от рухнувших конструкций. Момент ЧП попал на камеры регистраторов. На кадрах видно, кузов грузовика открылся прямо на ходу. Он и снес опору.

Водитель получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. На самом мосту никто не пострадал. Сейчас движение между Петербургом и Москвой частично заблокировано. Машинам, которые несколько часов простояли в пробке, приходится ехать в объезд.

 

 

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