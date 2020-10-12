За время протестов в Минске к ответственности привлекли около трех тысяч человек

Эфирная новость 8

Накануне беспорядки вспыхнули вновь. Силовики применили водометы.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, 5-tv.ru

Протестующие в Минске этой ночью оккупировали перекрестки. На одном из них разожгли костры. Другой — перекрыли скамейками. Накануне в столице Белоруссии вновь вспыхнули массовые беспорядки.

На улицы вышли несколько тысяч участников несанкционированного митинга. Силовики применили водометы. В ответ в спецназ полетели палки и камни. В какой-то момент раздались взрывы светошумовых гранат.

Только после этого протестующие стали расходиться. В МВД сообщили, что несколько десятков активистов задержаны.

Как заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин, с начала протестных акций в августе текущего года, к административной ответственности были привлечены около трех тысяч человек. Он добавил, что из них задержаны две трети, остальным выписаны штрафы за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:02
За время протестов в Минске к ответственности привлекли около трех тысяч человек
10:51
В Гидрометцентре пообещали погодное «чудо» в европейской части России
10:44
Внучка Гурченко раскрыла подробности войны за наследство с отцом
10:36
Видео: кухня и второй этаж сгорели в «Бургер Кинге» в Петербурге
10:29
Билл Гейтс рассказал, как остановить пандемию коронавируса
10:26
Борис Грачевский впервые показал лицо полугодовалого сына

Сейчас читают

Как понять, что он разлюбил: ТОП-3 главных признака умирающих отношений
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
«Бил мать до мяса, мог вылить горшок с мочой на меня»: Звезда «Кухни» Ксенофонтова о жестокости отчима

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок