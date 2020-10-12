За время протестов в Минске к ответственности привлекли около трех тысяч человек

Протестующие в Минске этой ночью оккупировали перекрестки. На одном из них разожгли костры. Другой — перекрыли скамейками. Накануне в столице Белоруссии вновь вспыхнули массовые беспорядки.

На улицы вышли несколько тысяч участников несанкционированного митинга. Силовики применили водометы. В ответ в спецназ полетели палки и камни. В какой-то момент раздались взрывы светошумовых гранат.

Только после этого протестующие стали расходиться. В МВД сообщили, что несколько десятков активистов задержаны.

Как заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин, с начала протестных акций в августе текущего года, к административной ответственности были привлечены около трех тысяч человек. Он добавил, что из них задержаны две трети, остальным выписаны штрафы за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий.