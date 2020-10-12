«Сжечь этот дом и квартиру»: Леонов высказался о союзе Прилучного и Карпович

Роман Павла Прилучного и Мирославы Карпович одобрил ее бывший коллега по съемочной площадке сериала «Папины дочки» Андрей Леонов. Заслуженный артист высказался об их союзе в эфире НТВ в момент обсуждения продажи Прилучным своего особняка.

Ранее стало известно, что звезда «Мажора» решил продать семейный дом за 200 миллионов, в котором жил с бывшей женой Агатой Муцениеце и детьми. Услышав такую сумму, один из гостей студии — критик Сергей Соседов — возмутился.

«Кто такой этот Павел Прилучный?! Я вообще его не знаю! Какие у него роли? За что платят такие деньги?» — негодовал журналист.

Леонов заступился за актера и отметил, что ему пойдут на пользу новые отношения с такой девушкой, как Карпович. После многолетней работы в одном ситкоме он подтвердил, что Прилучный не ошибся с выбором.

«Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Все продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру», — сказал в шутку Леонов.

Актер предположил, что Прилучный хочет продать старый дом, в котором не чувствует себя хозяином, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мирослава Карпович устроила фотосессию в стиле Шарлиз Терон.