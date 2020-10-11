Видео: Мирослава Карпович устроила фотосессию в стиле Шарлиз Терон

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Анастасия Шадская
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Звезда «Папиных дочек» воспользовалась непривычно теплой погодой и работала на открытом воздухе.

Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович поделилась с подписчиками  в Instagram кадрами со своей фантастической осенней фотосессии. На снимках звезда предстала в черном платье в пол с соблазнительным разрезом. Она намекнула, что при создании образа вдохновлялась известной голливудской актрисой.

«Немножко Шарлиз Терон», — подписала она один из роликов и назвала себя «женщиной-весной».

После окончания работы она добавила в сторис фото с подписью «Жадор Диор». Актриса Шарлиз Терон — лицо бренда Dior для аромата J'Adore. 

Instagram @m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович часто появляется на обложках модных журналов. У знаменитости идеальная для модельной работы фигура и длинные стройные ноги. А вот среди пользователей сети ее природная худоба часто становится поводом для порицания и зависти.

Сейчас звезда «Папиных дочек» находится в отношениях с актером Павлом Прилучным. Многие полагают, что именно из-за нее он бросил свою жену Агату Муцениеце и двоих детей. Пара живет вместе в загородном доме в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович сыграли любовников в пьесе.

 

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