Видео: Мирослава Карпович устроила фотосессию в стиле Шарлиз Терон
Звезда «Папиных дочек» воспользовалась непривычно теплой погодой и работала на открытом воздухе.
Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich
Актриса Мирослава Карпович поделилась с подписчиками в Instagram кадрами со своей фантастической осенней фотосессии. На снимках звезда предстала в черном платье в пол с соблазнительным разрезом. Она намекнула, что при создании образа вдохновлялась известной голливудской актрисой.
«Немножко Шарлиз Терон», — подписала она один из роликов и назвала себя «женщиной-весной».
После окончания работы она добавила в сторис фото с подписью «Жадор Диор». Актриса Шарлиз Терон — лицо бренда Dior для аромата J'Adore.
Мирослава Карпович часто появляется на обложках модных журналов. У знаменитости идеальная для модельной работы фигура и длинные стройные ноги. А вот среди пользователей сети ее природная худоба часто становится поводом для порицания и зависти.
Сейчас звезда «Папиных дочек» находится в отношениях с актером Павлом Прилучным. Многие полагают, что именно из-за нее он бросил свою жену Агату Муцениеце и двоих детей. Пара живет вместе в загородном доме в Подмосковье.
Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович сыграли любовников в пьесе.
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