Прилучный выставил на продажу дом, где жил с Муцениеце
Поговаривают, что избавиться от особняка, который связывает актера с бывшей супругой, потребовала новая возлюбленная Мирослава Карпович.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Дом бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце выставлен на продажу. Об этом пишет сайт KP.RU. Знакомые актера уверяют, что новая пассия Мирослава Карпович потребовала избавиться от особняка, в котором он некогда делил быт с экс-супругой. Кроме того, погрязший в кредитах исполнитель главной роли в сериале «Мажор» и сам оказался не прочь пустить элитную недвижимость с молотка. В момент покупки дом стоил около 180 миллионов рублей. Он по-прежнему находится в залоге, за него нужно выплатить кредит примерно на 70 миллионов.
Сейчас Прилучный проживает с возлюбленной в новом четырехэтажном доме в подмосковном поселке Трувиль, недалеко от прошлого места обитания. Говорят, актер не приобретал этот особняк — друзья пустили на постой. Там же Павел и Мирослава ожидают результатов теста на COVID-19. Из-за этого знаменитости отменили запланированную поездку на «Кинотавр». По той же причине Прилучный приостановил съемки продолжения сериала «В клетке».
Называющие Карпович разлучницей уверены: это она заразила бойфренда коронавирусом. Хейтеры до сих пор не могут простить звезде «Папиных дочек» этого романа, о котором стало известно вскоре после развода Прилучного с Муцениеце.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце намерена сделать с разлучницей. Об этом она поведала в интервью Ксении Собчак.
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