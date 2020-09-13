Прилучный выставил на продажу дом, где жил с Муцениеце

|
Валентин Черников
46

Поговаривают, что избавиться от особняка, который связывает актера с бывшей супругой, потребовала новая возлюбленная Мирослава Карпович.

Прилучный выставил на продажу дом, где жил с Муцениеце

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Эпидемия коронавируса

Дом бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце выставлен на продажу. Об этом пишет сайт KP.RU. Знакомые актера уверяют, что новая пассия Мирослава Карпович потребовала избавиться от особняка, в котором он некогда делил быт с экс-супругой. Кроме того, погрязший в кредитах исполнитель главной роли в сериале «Мажор» и сам оказался не прочь пустить элитную недвижимость с молотка. В момент покупки дом стоил около 180 миллионов рублей. Он по-прежнему находится в залоге, за него нужно выплатить кредит примерно на 70 миллионов.

Сейчас Прилучный проживает с возлюбленной в новом четырехэтажном доме в подмосковном поселке Трувиль, недалеко от прошлого места обитания. Говорят, актер не приобретал этот особняк — друзья пустили на постой. Там же Павел и Мирослава ожидают результатов теста на COVID-19. Из-за этого знаменитости отменили запланированную поездку на «Кинотавр». По той же причине Прилучный приостановил съемки продолжения сериала «В клетке».

Называющие Карпович разлучницей уверены: это она заразила бойфренда коронавирусом. Хейтеры до сих пор не могут простить звезде «Папиных дочек» этого романа, о котором стало известно вскоре после развода Прилучного с Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце намерена сделать с разлучницей. Об этом она поведала в интервью Ксении Собчак.

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 сент
Российскую вакцину от коронавируса пожелали приобрести в 50 странах
12 сент
В Британии возобновили испытания вакцины от COVID-19, вызвавшей «необъяснимое заболевание» у добровольца
12 сент
В Минобрнауки рассказали о ситуации с коронавирусом в университетах страны
11 сент
Дерматолог дала советы, как правильно носить маску без вреда для кожи
10 сент
В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса
10 сент
Москва отменит карантин для больных ОРВИ
10 сент
Deutsche Bank предсказал «глобальную эпоху беспорядка»
9 сент
На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19
9 сент
Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
9 сент
Песков: Путин не поедет на Генассамблею ООН

Читайте также

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Сколько арбуза можно съесть без ущерба для здоровья
22:48
Прилучный выставил на продажу дом, где жил с Муцениеце
22:32
Британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при «Формулы 1» в Тоскане
22:16
В МВД Белоруссии подтвердили факт использования оружия в Минске
21:53
ЦСКА обыграл «Спартак» в седьмом туре российского чемпионата по футболу
21:46
«В добрый путь!» — Дима Билан похвалил сестру за новый музыкальный хит

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок