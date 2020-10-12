Первая жертва: в больнице умерла пострадавшая при взрывах на складах под Рязанью

Жительница Рязанской области стала жертвой взрывов на складе боеприпасов. 52-летняя женщина несколько дней находилась в коме, медики боролись за ее жизнь. Но спасти не смогли. В воскресенье она умерла в реанимации. В больнице остаются шесть человек — в состоянии средней тяжести.

Пожар на территории воинской части под Рязанью вспыхнул 7 октября. Снаряды на складах боеприпасов рвались двое суток, уничтожив десятки домов. В радиусе 20 километров были эвакуированы жители 14 населенных пунктов. Основной версией ЧП назван поджог сухой травы.