После разлива топлива в Ангару в Красноярске возбуждено уголовное дело
Следователи осматривают место ЧП и проводят обыски.
Фото, видео: РИА Новости / СК РФ; 5-tv.ru
В Красноярске возбуждено уголовное дело из-за разлива дизельного топлива на реке Ангара. Баржа Приангарского лесоперерабатывающего комплекса перевозила солярку в цистерне, которая дала течь.
Во время движения емкость не выдержала и лопнула - топливо попало в воду. Сейчас следователи осматривают место происшествия, проводят обыски в офисах компании, допрашивают ее руководство и команду судна.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что над затонувшим 34 года назад у Новороссийска теплоходом появились нефтяные пятна
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