В Архангельской области под домашний арест отправили бывшего регионального министра образования. Чиновника подозревают в педофилии. По версии следствия, мужчина слал школьницам непристойные видео. В то же время коллеги задержанного уверены: педагог не мог совершить такое преступление.

По информации следствия, в соцсетях чиновник переписывался с детьми, отправлял им ссылки на порноролики, одной из девочек было всего 13. Сам подозреваемый ситуацию никак не комментирует.

Следственный комитет просил заключить экс-министра под стражу. Однако суд вынес решение отправить его на два месяца под домашний арест.

Подробности скандальной истории у корреспондента Алисы Паршаковой в видеосюжете.