Экс-инистра образования Архангельской области подозревают в педофилии — видео
По версии следствия, чиновник переписывался с детьми в соцсетях, отправлял им ссылки на порноролики,
Фото, видео: ВКонтакте @gnedyshev; 5-tv.ru
В Архангельской области под домашний арест отправили бывшего регионального министра образования. Чиновника подозревают в педофилии. По версии следствия, мужчина слал школьницам непристойные видео. В то же время коллеги задержанного уверены: педагог не мог совершить такое преступление.
По информации следствия, в соцсетях чиновник переписывался с детьми, отправлял им ссылки на порноролики, одной из девочек было всего 13. Сам подозреваемый ситуацию никак не комментирует.
Следственный комитет просил заключить экс-министра под стражу. Однако суд вынес решение отправить его на два месяца под домашний арест.
Подробности скандальной истории у корреспондента Алисы Паршаковой в видеосюжете.
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