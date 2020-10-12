Экс-инистра образования Архангельской области подозревают в педофилии — видео

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По версии следствия, чиновник переписывался с детьми в соцсетях, отправлял им ссылки на порноролики,

Фото, видео: ВКонтакте @gnedyshev; 5-tv.ru

В Архангельской области под домашний арест отправили бывшего регионального министра образования. Чиновника подозревают в педофилии. По версии следствия, мужчина слал школьницам непристойные видео. В то же время коллеги задержанного уверены: педагог не мог совершить такое преступление.

По информации следствия, в соцсетях чиновник переписывался с детьми, отправлял им ссылки на порноролики, одной из девочек было всего 13. Сам подозреваемый ситуацию никак не комментирует.

Следственный комитет просил заключить экс-министра под стражу. Однако суд вынес решение отправить его на два месяца под домашний арест.

Подробности скандальной истории у корреспондента Алисы Паршаковой в видеосюжете.

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Экс-инистра образования Архангельской области подозревают в педофилии — видео

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